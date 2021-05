PNRR | Mims si prepara a ricevere 59 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 23 maggio 2021) Per gestire un budget annuale aumentato di 15 volte è necessario cambiare i sistemi di gestione del denaro. È quanto afferma il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani parlando delle risorse che arriveranno al Mite in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza (). “La vera sfida adesso – spiega Cingolani in un’intervista al Corriere della Sera – è mettere in pratica i progetti essenziali per avviare celermente la transizione massiccia verso le rinnovabili che a loro volta ci consentiranno i grandi salti verso la mobilità elettrica, l’abbattimento delle emissioni dei settori industriali cosiddetti hard to abate, la produzione di idrogeno verde. È importante ricordare che i tempi li detta la Commissione europea e che quindi dovremo fare un enorme sforzo per rispettare la tabella di marcia per l’utilizzo dei fondi”. In tale ...