Nuova tassa, Letta tiene duro. Ma nel Pd cresce il malumore (Di domenica 23 maggio 2021) Solo l'ala sinistra segue il segretario. I malpancisti: "Finirà tutto nel nulla, come Ius soli e ddl Zan" di ETTORE MARIA COLOMBO Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Solo l'ala sinistra segue il segretario. I malpancisti: "Finirà tutto nel nulla, come Ius soli e ddl Zan" di ETTORE MARIA COLOMBO

Advertising

lucianonobili : È assurdo pensare come fa il #PD di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro c… - CGalezzi : RT @luciodigaetano: A Letta bisogna spiegare il semplice concetto della fungibilità del denaro: se sei con un deficit del 10% sul pil, intr… - ConteFava70 : @CottarelliCPI Vado oltre. Qualsiasi nuova tassa patrimoniale è eticamente accettabile solo se i proventi vanno esc… - GGabbuti : @ggargiulo3 Non proporre, una volta l'anno, una misura spot, che è poi sempre una'nuova'tassa - per quanto individu… - Gauro5 : RT @BzBroono: Tornare dalla Francia, prendere in mano il PD e come quota rimasta ancora di Sx dopo il processo di grillizzazione proporre p… -