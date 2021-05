Maneskin, Malgioglio e la Francia: “Vendetta per mia stroncatura?” (Di domenica 23 maggio 2021) Maneskin e la bufera all’Eurovision? Cristiano Malgioglio, commentatore ieri sera della finalissima con trionfo del gruppo italiano, twitta sull’articolo di Paris Match che solleva il dubbio della sniffata di cocaina in diretta: “Incredibile…quello che ho letto su un sito francese riguardante Damiano dei @thisisManeskin… che triste. Forse si saranno vendicati perché ho distrutto la loro canzone francese dal sapore antico e priva di originalità? Ahaha – ridacchia per poi lanciare la stoccata -. Abbiamo vinto: rassegnatevi. W il Rock”, cinguetta l’artista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021)e la bufera all’Eurovision? Cristiano, commentatore ieri sera della finalissima con trionfo del gruppo italiano, twitta sull’articolo di Paris Match che solleva il dubbio della sniffata di cocaina in diretta: “Incredibile…quello che ho letto su un sito francese riguardante Damiano dei @thisis… che triste. Forse si saranno vendicati perché ho distrutto la loro canzone francese dal sapore antico e priva di originalità? Ahaha – ridacchia per poi lanciare la stoccata -. Abbiamo vinto: rassegnatevi. W il Rock”, cinguetta l’artista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

