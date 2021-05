Incidente Stresa-Mottarone, sequestrato l’impianto di risalita (Di domenica 23 maggio 2021) Le indagini sull’Incidente sulla Stresa-Mottarone. La Procura di Verbania ha autorizzato il sequestro della funivia per accertamenti. TORINO – Le indagini sull’Incidente avvenuto sulla Stresa-Mottarone hanno mosso i primi passi con il sequestro della funivia. La Procura di Verbania, come riportato da RaiNews 24, ha autorizzato i sigilli alla struttura per effettuare tutti i controlli e capire il motivo del cedimento. Massimo riserbo da parte degli inquirenti. Si tratta di una vicenda molto delicata e per questo si preferisce condurre l’inchiesta in modo riservato. Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltati i proprietari della funivia e la società che nel 2016 ha effettuato la revisione. L’Incidente L’Incidente è avvenuto nel primo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Le indagini sull’sulla. La Procura di Verbania ha autorizzato il sequestro della funivia per accertamenti. TORINO – Le indagini sull’avvenuto sullahanno mosso i primi passi con il sequestro della funivia. La Procura di Verbania, come riportato da RaiNews 24, ha autorizzato i sigilli alla struttura per effettuare tutti i controlli e capire il motivo del cedimento. Massimo riserbo da parte degli inquirenti. Si tratta di una vicenda molto delicata e per questo si preferisce condurre l’inchiesta in modo riservato. Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltati i proprietari della funivia e la società che nel 2016 ha effettuato la revisione. L’L’è avvenuto nel primo ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - MondoGaio : RT @TorinoFC_1906: Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per l'immane tragedia, esprimono il… - ItaliaViva : RT @LauraGaravini: Profondo cordoglio per le vittime dell’incidente della funivia tra Stresa e Mottarone. Vicina alle famiglie e grata ai s… -