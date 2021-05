Ghana e LGBT+: ancora violazioni dei diritti umani (Di domenica 23 maggio 2021) In Ghana l’omosessualità è un reato. Tutti coloro che si identificano come “queer” e si riconoscono con l’acronimo di LGBT+ sono indifesi di fronte alla legge e agli abusi di chiunque possa capire il loro genere di appartenenza. Difatti, il 21 maggio sono finite in manette 21 persone. In tutto 16 donne e 5 uomini, Leggi su periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Inl’omosessualità è un reato. Tutti coloro che si identificano come “queer” e si riconoscono con l’acronimo disono indifesi di fronte alla legge e agli abusi di chiunque possa capire il loro genere di appartenenza. Difatti, il 21 maggio sono finite in manette 21 persone. In tutto 16 donne e 5 uomini,

