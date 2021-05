F1 | Montecarlo | Verstappen è il nuovo Signore del Principato

(Di domenica 23 maggio 2021) Appuntamento regale acon il GP di Monaco. Colpi di scena, errori, caos: alla fine trionfa MaxLa Formula 1 fa tappa neldi Monaco per l’appuntamento più glamour dell’anno. Dopo un weekend di emozioni e colpi di scena ilPrincipe di(ci scuserà Alberto) si chiama Max. L’olandese sopravvive ad una domenica di errori e colpi di scena e si afferma con autorità al vertice del Mondiale Piloti, complice una giornata pessima di Lewis Hamilton. Secondo Sainz, bravo a dare una grande gioia alla Ferrari in un giorno molto triste per la sfortuna del compagno di squadra Charles Leclerc. La Gara Il primo colpo di scena, il più clamoroso, arriva ancora prima dell’inizio del GP con il poleman Charles Leclerc costretto al ritiro ...

Sainz 3° è a 4' dal leader 3° giro -comanda su Bottas Sainz Norris Gasly Hamilton ...funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari aSainz 3° è a 4' dal leader 3° giro -comanda su Bottas Sainz Norris Gasly Hamilton ...funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari aMa è sempre il solito discorso: a Montecarlo non si passa! 61° giro/78 Allungo definitivo di Verstappen, 5?3 su Sainz. Ma allo spagnolo va benissimo così. 60° giro/78 Stroll torna in pista in ottava ...Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull s ...