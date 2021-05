F1 su TV8, GP Monaco 2021: orari, programma gara in chiaro, diretta streaming (Di domenica 23 maggio 2021) Le strade di Montecarlo sono pronte a ospitare il Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sarà un nuovo capitolo del braccio di ferro iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? Il britannico ha vinto tre volte su quattro, inchinandosi all’olandese solo a Imola. Ciononostante, il veterano inglese ha un vantaggio di soli 14 punti sul rampante giovane del Limburgo, che spera di ribaltare la tendenza proprio su una pista storicamente anomala. Dal canto suo, la Ferrari cercherà di issarsi il più in alto possibile. Il sogno è quello di arpionare il primo podio della stagione. Charles Leclerc correrà letteralmente in casa e ambisce a effettuare un passo avanti rispetto ai quattro GP iniziali, durante i quali ha sempre concluso al 4° o al 6° posto. Al contrario Carlos Sainz è stato più altalenante, ma il sogno è quello di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Le strade di Montecarlo sono pronte a ospitare il Gran Premio di, quinto atto del Mondialedi Formula Uno. Sarà un nuovo capitolo del braccio di ferro iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? Il britannico ha vinto tre volte su quattro, inchinandosi all’olandese solo a Imola. Ciononostante, il veterano inglese ha un vantaggio di soli 14 punti sul rampante giovane del Limburgo, che spera di ribaltare la tendenza proprio su una pista storicamente anomala. Dal canto suo, la Ferrari cercherà di issarsi il più in alto possibile. Il sogno è quello di arpionare il primo podio della stagione. Charles Leclerc correrà letteralmente in casa e ambisce a effettuare un passo avanti rispetto ai quattro GP iniziali, durante i quali ha sempre concluso al 4° o al 6° posto. Al contrario Carlos Sainz è stato più altalenante, ma il sogno è quello di ...

Advertising

zazoomblog : F1 su TV8 orario gara GP Monaco 2021: programma tv diretta Montecarlo in chiaro - #orario #Monaco #2021:… - modiamo : RT @modiamo: - maccario_marta : RT @22settembre2020: Oggi a Montecarlo le qualifiche per il Gran Premio....su Sky e TV8 #gregorelli - digitalsat_it : #SkySportF1, Diretta #MonacoGP 2021. #MonteCarlo LIVE su @TV8it e @SkySportF1 - mvb66 : Sto Guardando GP Monaco. Qualifiche in onda su TV8 - Tutte le auto in pista per conquistare la migliore posizion… -