Enrico Silvestrin e la difficile confessione da Silvia Toffanin: “…è una malattia che ti dà la sensazione di non esserlo affatto.” (Di domenica 23 maggio 2021) Enrico Silvestrin, celebre conduttore radiofonico, durante un intervista confessa: “E’ una malattia che ti da la sensazione di non esserlo proprio” Enrico SilvestrinDurante una recente intervista nel salottino di “Mattino 5? il noto conduttore radiofonico Enrico Silvestrin ha ripercorso tutta la sua carriera abbandonandosi alle più sincere emozioni. Il dj, volto noto di MTV nella seconda metà degli anni ’90, si è così raccontato durante la messa in onda della trasmissione condotta da Federica Panicucci. Facendo infatti intuire di avere vissuto un qualcosa di particolarmente grave nel corso del suo passato. Sembra che tutto abbia avuto inizio in seguito ad alcune testimonianze di Taylor Mega e Valentina Dallari. La nota ... Leggi su kronic (Di domenica 23 maggio 2021), celebre conduttore radiofonico, durante un intervista confessa: “E’ unache ti da ladi nonproprio”Durante una recente intervista nel salottino di “Mattino 5? il noto conduttore radiofonicoha ripercorso tutta la sua carriera abbandonandosi alle più sincere emozioni. Il dj, volto noto di MTV nella seconda metà degli anni ’90, si è così raccontato durante la messa in onda della trasmissione condotta da Federica Panicucci. Facendo infatti intuire di avere vissuto un qualcosa di particolarmente grave nel corso del suo passato. Sembra che tutto abbia avuto inizio in seguito ad alcune testimonianze di Taylor Mega e Valentina Dallari. La nota ...

Advertising

immunagefpp : @ChiaraTuretta1 @NicholasVita990 È un punto di vista. Per stare in linea coerente con il contesto multiculturale,… - antoniolerario : Ovunque si faccia, ditemi che sul palco ci saranno conduttori competenti, con una cultura musicale invidiabile e un… - Kiaret83 : Per l’anno prossimo pronti a riesumare MTV dei tempi andati. Voglio Enrico Silvestrin Chris&Chris Cattelan Victoria… - cyberyk : @vettelseyes Victoria Cabello, Alessandro Cattelan, Daniele Bossari, Enrico Silvestrin potrebbero essere adatti... - enea2punto0 : @cmqpiena Victoria Cabello, Camila Ranzovich, Enrico Silvestrin, Daniele Bossari e Marco Maccarini. Back to 2000 MTV! -