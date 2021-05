Allenatore Torino, la prima scelta di Cairo è Ivan Juric: incontro tra i due (Di domenica 23 maggio 2021) Il Torino pensa alla prossima stagione e al nuovo Allenatore. La prima scelta del presidente Cairo sarebbe Ivan Juric Il Torino, ottenuta la matematica salvezza in Serie A, guarda al futuro e pensa la nuovo Allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riporta TuttoSport il prescelto del presidente Cairo sarebbe Ivan Juric: nei giorni scorsi i due si sarebbero incontrati per sondare il terreno ad un eventuale approdo del tecnico in granata. Resta comunque da valutare la posizione di Davide Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ilpensa alla prossima stagione e al nuovo. Ladel presidentesarebbeIl, ottenuta la matematica salvezza in Serie A, guarda al futuro e pensa la nuovoper la prossima stagione. Secondo quanto riporta TuttoSport il prescelto del presidentesarebbe: nei giorni scorsi i due si sarebbero incontrati per sondare il terreno ad un eventuale approdo del tecnico in granata. Resta comunque da valutare la posizione di Davide Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Rodo97ASROMA : Ecco cosa accade quando ti affidi ad un ex allenatore del Torino F.C. - IamCALCIO : Mister #Nicola, allenatore del #Torino, ha parlato in conferenza dell'ultima partita della stagione contro il… - Sergio39008297 : @RiderBike93 @LeonettiFrank Ma ragazzi, secondo voi può mai essere una notizia vera questa dell'accordo su 4 milion… - sportli26181512 : Torino-Benevento, Nicola: 'Non mi sono mai sentito solo, devo parlare col club': L'allenatore del Torino, dopo la s… - Bogazkoi43 : @AbmNonni @JuveFaCose Confermare Pirlo dopo i disastri con Benevento, Fiorentina, Torino,Verona, Crotone e l’ultima… -