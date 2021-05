Vaccini Pfizer e ModeRNA potrebbero interferire sulla fertilità e i comportamenti sessuali umani (Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo I Vaccini Pfizer e ModeRNA COVID utilizzano un involucro di nanoparticelle lipidiche per racchiudere l’mRNA in modo che possa essere efficacemente somministrato nelle cellule. ModeRNA ha inizialmente progettato questo tipo di tecnologia di terapia genica per combattere il cancro per una piccola popolazione mirata: i malati di cancro. Il sistema di rilascio delle nanoparticelle lipidiche non è stato inizialmente progettato per essere utilizzato per un vaccino a livello mondiale. Questo articolo (pubblicato nel 2018) discute l’impatto dei sistemi di rilascio delle nanoparticelle sull’apparato riproduttivo. Potenziali effetti negativi delle nanoparticelle sul sistema riproduttivo Con il vigoroso sviluppo di materiali di dimensioni nanometriche, i nanoprodotti stanno diventando ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo ICOVID utilizzano un involucro di nanoparticelle lipidiche per racchiudere l’mRNA in modo che possa essere efficacemente somministrato nelle cellule.ha inizialmente progettato questo tipo di tecnologia di terapia genica per combattere il cancro per una piccola popolazione mirata: i malati di cancro. Il sistema di rilascio delle nanoparticelle lipidiche non è stato inizialmente progettato per essere utilizzato per un vaccino a livello mondiale. Questo articolo (pubblicato nel 2018) discute l’impatto dei sistemi di rilascio delle nanoparticelle sull’apparato riproduttivo. Potenziali effetti negativi delle nanoparticelle sul sistema riproduttivo Con il vigoroso sviluppo di materiali di dimensioni nanometriche, i nanoprodotti stanno diventando ...

