Traffico Roma del 22-05-2021 ore 09:30 (Di sabato 22 maggio 2021) Luceverde Roma di rilievo sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo Traffico rallentato tra la Cristoforo Colombo in piazzale Giulio Pastore rallentamenti per Traffico sulla Tangenziale Est all’altezza di viale Castrense in direzione della Nomentana e Traffico in via Nazionale nel tratto tra Largo magnanapoli vede i serpenti proseguo dei lavori in Prati in via Crescenzio con la chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni di percorrenza e per lavori di potatura sul corso Trieste dietro di transito fino alle 16:30 tra piazza Annibaliano e Piazza Istria deviazioni per le linee di zona possibili disagi alla circolazione per un evento sportivo al porto di Ostia evento che durava fino a domani domenica 23 maggio per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021) Luceverdedi rilievo sul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24-teramorallentato tra la Cristoforo Colombo in piazzale Giulio Pastore rallentamenti persulla Tangenziale Est all’altezza di viale Castrense in direzione della Nomentana ein via Nazionale nel tratto tra Largo magnanapoli vede i serpenti proseguo dei lavori in Prati in via Crescenzio con la chiusura tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni di percorrenza e per lavori di potatura sul corso Trieste dietro di transito fino alle 16:30 tra piazza Annibaliano e Piazza Istria deviazioni per le linee di zona possibili disagi alla circolazione per un evento sportivo al porto di Ostia evento che durava fino a domani domenica 23 maggio per i dettagli di ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1 tra Firenze sud e Incisa/Reggello in direzione Roma, traffico rallentato per trasporto… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, per traffico intenso code a tratti tra #Aglio e il bivio A1-Var, rallentamenti tra… - vincemes70 : RT @fattoquotidiano: L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] http… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-05-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -