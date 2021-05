Tornano "I suoni delle Dolomiti" tra Brunello e Paolo Fresu

(Di sabato 22 maggio 2021) Torna la 26esima edizione del festival musicale "I" in Trentino, dal 23 agosto al 24 settembre. La premier avrà luogo il 15 luglio a Passo Lavazè (Val di Fiemme), e si esibiranno ...

- infoitcultura : La montagna, la buona musica, la voglia di normalità: tornano i Suoni delle Dolomiti - infoitcultura : Tornano "I Suoni delle Dolomiti": le tappe della 26ma edizione del Festival - lavocedelne : Tornano "I Suoni delle Dolomiti 2021" dal 23 agosto al 24 settembre (PROGRAMMA)

il Dolomiti

Torna la 26esima edizione del festival musicale "I Suoni delle Dolomiti" in Trentino, dal 23 agosto al 24 settembre. La premier avrà luogo il 15 luglio a Passo Lavazè (Val di Fiemme), e si esibiranno i "Solisti Aquilani & Daniele Orlando"