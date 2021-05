Stefania Orlando: “Lo scherzo de Le Iene? Non andrà in onda!”, l’annuncio che spiazza i fan (Di sabato 22 maggio 2021) Stefania Orlando lo scorso aprile è stata vittima di uno scherzo de Le Iene con la complicità del marito Simone Gianlorenzi. A distanza di qualche settimana la Queen di Babilonia ha svelato che la burla ai suoi danni non andrà in onda. Stefania Orlando spiazza: “Il mio scherzo de Le Iene non andrà in onda” Poiché molti di voi mi... L'articolo provIene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021)lo scorso aprile è stata vittima di unode Lecon la complicità del marito Simone Gianlorenzi. A distanza di qualche settimana la Queen di Babilonia ha svelato che la burla ai suoi danni nonin onda.: “Il miode Lenonin onda” Poiché molti di voi mi... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fabiofabbretti : #LeIene smentiscono Stefania Orlando a DM: lo scherzo non è stato cancellato - mary84368425 : @stefyorlando @thisismaneskin Per me c'è solo lei la mia sola e unica Queen Stefania Orlando ?? - blogtivvu : Stefania Orlando: “Lo scherzo de Le Iene? Non andrà in onda!”, l’annuncio che spiazza i fan - jessica_zorzina : RT @tommaso_zorzi: Alexa play “Pensa che culo” di Stefania Orlando. #Amici20 - RaffaellaGizzi : RT @Silvia71198571: Ma nessuno ha ancora creato un # di protesta per lo scherzo a Stefania Orlando delle Iene che non verrà mandato in onda… -