Serie A, ultimo atto: si passa alla cassa (Di sabato 22 maggio 2021) Cinque milioni di euro in 90 minuti. Si chiude con l'ultimo turno in notturna e (finalmente) le gare in contemporanea, la prima stagione di Serie A interamente vissuta nell'era Covid-19. E sarà una pagina in ogni caso speciale del calcio italiano, perché la pandemia sta riscrivendo il presente e soprattutto il futuro a medio termine di squadre, dirigenti, atleti, istituzioni del pallone. Soprattutto alla voce conti, che rendono ancora più appetiti i due posti ancora da assegnare per la qualificazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

