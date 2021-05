Sangiovanni, chi è il rapper arrivato secondo ad Amici: la sua storia (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni è il giovane cantante che ha vinto la categoria canto di Amici 20. Nome d’arte di Giovanni Pietro Damian. Ha conquistato prima la terza maglia da finalista e successivamente un posto alla finalissima contro la sua dolce metà, la ballerina Giulia. Oggi sarà ospite a Verissimo e racconterà le emozioni durante la sua esperienza nel programma. Inoltre racconterà quello che sta provando tutt’ora con il suo tour per il firma copie. Con il suo talento è riuscito sempre a contraddistinguersi dalla massa e ad incantare sia il pubblico che i tre giudici del programma, il cantante Stash, Emanuele Filiberto e il ballerino Stefano de Martino. Entra nella scuola a soli 17 anni con il suo inedito Gucci bag e viene scelto dal team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La sua bravura riesce a conquistare il pubblico che ad oggi è innamorato dei suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)è il giovane cantante che ha vinto la categoria canto di20. Nome d’arte di Giovanni Pietro Damian. Ha conquistato prima la terza maglia da finalista e successivamente un posto alla finalissima contro la sua dolce metà, la ballerina Giulia. Oggi sarà ospite a Verissimo e racconterà le emozioni durante la sua esperienza nel programma. Inoltre racconterà quello che sta provando tutt’ora con il suo tour per il firma copie. Con il suo talento è riuscito sempre a contraddistinguersi dalla massa e ad incantare sia il pubblico che i tre giudici del programma, il cantante Stash, Emanuele Filiberto e il ballerino Stefano de Martino. Entra nella scuola a soli 17 anni con il suo inedito Gucci bag e viene scelto dal team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La sua bravura riesce a conquistare il pubblico che ad oggi è innamorato dei suoi ...

