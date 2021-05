Richie Porte: il corridore sarà a Tokio 2020 (Di sabato 22 maggio 2021) Il ciclista Richie Porte rappresenterà l’Australia alle Olimpiadi di Tokio 2020 insieme a Cameron Meyer, Jack Haig e Rohan Dennis. Giovedì 20 Maggio è stato nominato per far parte del quartetto che sarà protagonista nella terra di Giappone. Nella scorsa Olimpiade del 2016 Porte concluse prima del previsto la sua esperienza dopo un incidente che lo costrinse a dire addio ai sogni di gloria. Questa sarà la seconda opportunità di riscatto. Giacomo Nizzolo: vince la 13 tappa della Corsa Rosa Richie Porte: cosa è successo nell’Olimpiade del 2016? Dopo essere andato alle Olimpiadi del 2016 come il vero favorito per una medaglia, Richie Porte ha invece terminato il suo soggiorno in Brasile curando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Il ciclistarappresenterà l’Australia alle Olimpiadi diinsieme a Cameron Meyer, Jack Haig e Rohan Dennis. Giovedì 20 Maggio è stato nominato per far parte del quartetto cheprotagonista nella terra di Giappone. Nella scorsa Olimpiade del 2016concluse prima del previsto la sua esperienza dopo un incidente che lo costrinse a dire addio ai sogni di gloria. Questala seconda opportunità di riscatto. Giacomo Nizzolo: vince la 13 tappa della Corsa Rosa: cosa è successo nell’Olimpiade del 2016? Dopo essere andato alle Olimpiadi del 2016 come il vero favorito per una medaglia,ha invece terminato il suo soggiorno in Brasile curando ...

Richie Porte: il corridore sarà a Tokio 2020 Periodico Daily - Notizie

