Palinuro, cade in un dirupo e finisce in mare: morta bimba di 4 anni (Di sabato 22 maggio 2021) cade in un dirupo e finisce in mare a Palinuro nel salernitano, muore una bambina. La piccola, una tedesca di 4 anni, si trovava con i genitori a fare un'escursione fra alcuni sentieri senza la presenza di una guida. Il corpo della bimba è stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Sapri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

