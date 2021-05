Nuoto: agli Europei Pilato record e Paltrinieri argento negli 800 sl (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Pilato da record nei 50 a rana, Paltrinieri argento e Detti bronzo negli 800 stile libero. Arrivano altre medaglie per l'Italia nella penultima giornata degli Europei di Nuoto. L'italiana Benedetta Pilato fermando i crono su 29"50 ha stabilito il nuovo record mondiale juniores dei 50 rana nelle batterie dei campionati di Budapest. La 16enne nuotatrice di Taranto è rimasta a soli dieci centesimi dal primato mondiale assoluto che dell'americana Lilly King stabilito il 30 luglio 2017 sempre nelle acque della Duna Arena della capitale magiara. Per Pilato, atleta del Circolo Canottieri Aniene ed argento iridato nel 2019 a Gwangju, oltre al già suo record mondiale ... Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI -danei 50 a rana,e Detti bronzo800 stile libero. Arrivano altre mede per l'Italia nella penultima giornata deglidi. L'italiana Benedettafermando i crono su 29"50 ha stabilito il nuovomondiale juniores dei 50 rana nelle batterie dei campionati di Budapest. La 16enne nuotatrice di Taranto è rimasta a soli dieci centesimi dal primato mondiale assoluto che dell'americana Lilly King stabilito il 30 luglio 2017 sempre nelle acque della Duna Arena della capitale magiara. Per, atleta del Circolo Canottieri Aniene ediridato nel 2019 a Gwangju, oltre al già suomondiale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuoto: agli Europei a Budapest record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana #ANSA - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - rtl1025 : ????? Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili agli #Europei di #nuoto di #Budapest: con il tempo di 7:43.62… - EdoardoSanfilip : Che giornata per l’Italia dello Sport: -Charles Leclerc in pole position (forse) nel #MonacoGP ?? -Lorenzo Fortuna… - marirotesolin : RT @ruggierofilann4: L'ASPETTAVAMO. #BENEDETTAPILATO DA TARANTO SBRICIOLA, AGLI EUROPEI DI NUOTO, IL RECORD DEL MONDO DEI 50 METRI RANA DI… -