Meteo Italia al 6 giugno: l’ESTATE proverà ad accelerare (Di sabato 22 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione continuano a proporci novità in merito al trend Meteo climatico del lungo periodo. Diciamo che per la prima settimana di giugno potrebbe esserci un tentativo di consolidamento dell’Alta Pressione. Tentativo che andrà a buon fine? Molto dipenderà da quella struttura depressionaria che andrà a posizionarsi a nord delle Alpi, ovvero tra l’Europa settentrionale e l’Europa centrale. Vedremo se riuscirà o meno a propagarsi su di noi, fatto sta che questa è la più grande incognita sull’eventuale accelerazione dell’ESTATE. Accelerazione che, come ben potrete immaginare, dovrebbe arrivare grazie all’Anticiclone Africano. Per fine mese, infatti, il cupolone dovrebbe riuscire a prendere nuovamente in mano il controllo delle ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 22 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione continuano a proporci novità in merito al trendclimatico del lungo periodo. Diciamo che per la prima settimana dipotrebbe esserci un tentativo di consolidamento dell’Alta Pressione. Tentativo che andrà a buon fine? Molto dipenderà da quella struttura depressionaria che andrà a posizionarsi a nord delle Alpi, ovvero tra l’Europa settentrionale e l’Europa centrale. Vedremo se riuscirà o meno a propagarsi su di noi, fatto sta che questa è la più grande incognita sull’eventuale accelerazione del. Accelerazione che, come ben potrete immaginare, dovrebbe arrivare grazie all’Anticiclone Africano. Per fine mese, infatti, il cupolone dovrebbe riuscire a prendere nuovamente in mano il controllo delle ...

