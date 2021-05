Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 22 maggio 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 22 maggio 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 20, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (68) 44 (61) 7 (58) 39 (49) 40 (48) Cagliari: 13 (56) 18 (51) 6 (50) 79 (48) 77 (45) Firenze: 24 (109) 55 (64) 59 (58) 76 (57) 54 (48) Genova: 12 (87) 58 (66) 3 (50) 22 (49) 13 (47) Milano: 71 (62) 19 (59) 69 (58) 90 (54) 82 (47) Napoli: 34 (82) 51 (62) 33 (56) 52 (53) 87 (50) Palermo: 80 (65) 2 (64) 88 (63) 19 (52) 8 (52) Roma: 19 (84) 3 (55) 8 (54) 29 (52) 45 (50) Torino: 49 (80) 48 (68) 16 (68) ...

Advertising

AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 15 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… https://t.c… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 22 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 22-05-2021 - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 22 maggio 2021: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto - infoitcultura : Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto 10eLotto del 20 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

Ne è una chiara dimostrazione il fatto che ogni giorno siano in tanti a tentare la fortuna attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio il, ilo le scommesse ...NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 20 maggio 2021: SuperStar e Smorfia Nel 2014 però Vallanzasca si macchiò del furto in un supermercato mentre si trovava in regime di semilibertà che ...Quella di oggi, sabato 22 maggio , è una giornata molto importante per il Superenalotto . Il sei manca infatti dal 7 luglio 2020 , quando ...In questo sabato 22 maggio tornano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto. Proviamo a darvi qualche interessante suggerimento.