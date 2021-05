L’Italia vince l’Eurovision Song Contest 2021

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 23 maggio 2021) Maneskin, EurovisionI Maneskin vinconocon la canzone Zitti e Buoni! La band italiana è sul tetto d’Europa. Al secondo posto la Svizzera, al terzo la Francia (qui la classifica finale completa). I trionfatori dell’ultimo Festival di Sanremo hanno trionfato all’Ahoy Arena di Rotterdam, scalando la classifica determinata per metà dal voto delle giurie nazionali e per metà dal televoto. E’ stato proprio il televoto a consentire ai Maneskin di portarsi alla fine alla testa della classifica. Partita tra le favorite, la band riportain Italia dopo 30 anni. Il nostro Paese, infatti, di diritto ospiterà la prossima edizione della manifestazione canora internazionale. ROCK’N'ROLL NEVER DIES! ?#Eurovision #OpenUp ...