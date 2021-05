Lewandowski nella storia: il polacco supera il record di Gerd Muller (Di sabato 22 maggio 2021) Lewandowski fa 41 e sigla il record di gol nella storia della Bundesliga superando Gerd Muller. Il polacco entra nella leggenda Meravigliosamente Robert Lewandowski. L’attaccante polacco del Bayern Monaco (che dalla prossima stagione cambierà allenatore) entra di diritto nella storia del calcio tedesco mettendo a segno la rete numero 41 in campionato e stabilendo un nuovo record di marcature. La rete di Lewa contro l’Augusta mette al tappeto gli avversari al 90?. Lewandoski arrivò in Germania nel lontano 2010 all’età di soli 22 anni. La sua esplosione e definitiva consacrazione al Borussia Dortmund sotto l’abile guida di un maestro come Jurgen ... Leggi su zon (Di sabato 22 maggio 2021)fa 41 e sigla ildi goldella Bundesligando. Ilentraleggenda Meravigliosamente Robert. L’attaccantedel Bayern Monaco (che dalla prossima stagione cambierà allenatore) entra di dirittodel calcio tedesco mettendo a segno la rete numero 41 in campionato e stabilendo un nuovodi marcature. La rete di Lewa contro l’Augusta mette al tappeto gli avversari al 90?. Lewandoski arrivò in Germania nel lontano 2010 all’età di soli 22 anni. La sua esplosione e definitiva consacrazione al Borussia Dortmund sotto l’abile guida di un maestro come Jurgen ...

