Inter-Udinese, Conte: “I tifosi allo stadio è un segno di ripartenza” (Di sabato 22 maggio 2021) Inter-Udinese, Conte in conferenza stampa: “Vogliamo chiudere al meglio la stagione. Affrontiamo una buona squadra”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Udinese per Antonio Conte. Il tecnico del club nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i friulani, in programma alle 15 di domenica 23 maggio. Inter-Udinese, la conferenza stampa di Antonio Conte L’Inter vuole chiudere al meglio la stagione. “Affrontiamo – ha detto Conte – una buonissima squadra . Concedono davvero pochi spazi e sono molto pericolosi in contropiede. Ci aspettiamo comunque una partita molto complicata, loro non verranno a San Siro solo per onor di forma. Noi, però, dobbiamo dare il massimo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021)in conferenza stampa: “Vogliamo chiudere al meglio la stagione. Affrontiamo una buona squadra”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico del club nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i friulani, in programma alle 15 di domenica 23 maggio., la conferenza stampa di AntonioL’vuole chiudere al meglio la stagione. “Affrontiamo – ha detto– una buonissima squadra . Concedono davvero pochi spazi e sono molto pericolosi in contropiede. Ci aspettiamo comunque una partita molto complicata, loro non verranno a San Siro solo per onor di forma. Noi, però, dobbiamo dare il massimo ...

Advertising

sportmediaset : L'incontro tra Conte e Zhang rimandato a dopo l'Udinese. #SportMediaset - Inter : ??? | ULTIMA Definiti data e orario dell'ultima giornata di @SerieA #InterUdinese ?? - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento per i Campioni d'Italia in vista di #InterUdinese ?? - MatteoAndreoni : @AntonioFiori15 @Inter @acmilan @sscnapoli @OfficialASRoma @OfficialSSLazio @acffiorentina @GenoaCFC @Udinese_1896… - internewsit : Inter-Udinese, Gotti senza tante opzioni per fare ampi cambi di formazione - -