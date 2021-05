Ferrari super a Montecarlo, c'è Leclerc in pole (Di sabato 22 maggio 2021) La Rossa del padrone di casa partirà davanti a tutti, quarto Sainz MONTE CARLO (MONACO) - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) La Rossa del padrone di casa partirà davanti a tutti, quarto Sainz MONTE CARLO (MONACO) - Charlesconquista laposition nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di, il ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - Italpress : Ferrari super a Montecarlo, c’è Leclerc in pole - Pietro53487540 : @SkySportsF1 Cretino , imbecille ed ipocrita di merda . Ma quale super Ferrari ? Ma come fate a dire ste stronzate… - TRIESTE_news : Super Charles! Pole per il monegasco della Ferrari nel Gran Premio di casa - - MundoNapoli : F1 GP Monaco - La Ferrari torna in pole, Super Leclerc. -