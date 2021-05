Ferrara Lite tra donne finisce nel sangue | stacca un dito con un morso e se lo mangia

(Di sabato 22 maggio 2021) Unatra duead Argenta, in provincia dinel. Le protagoniste sono duedi nazionalità straniera, residenti nella cittadina in riva al Primaro. Nigeriane di 41 e 49 anni, si sono dapprima insultate e poi sono arrivate alle mani.traneluncon L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Stacca il dito a morsi e poi lo mangia. Litra due donne ad Argenta , provincia di, finisce nel sangue . La zuffa è accaduta mercoledì scorso in una via del centro. Protagoniste due straniere residenti nella cittadina in riva al ...Due casi diversi a centinaia di chilometri di distanza fanno discutere: le liti tra immigrati sono sempre più frequenti nel nostro Paese ...Stacca il dito a morsi e poi lo mangia. La lite tra due donne ad Argenta, provincia di Ferrara, finisce nel sangue. La zuffa è accaduta mercoledì scorso ...