Fabrizio Corona in lutto: è morta la sua seconda mamma (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Corona è tornato a sfogarsi sui social per esprimere tutto il suo dolore dopo la notizia della morte di Severina Panarello, responsabile dell’Uepe di Milano, con cui l’ex re dei paparazzi aveva un fortissimo legame d’affetto, tanto da definirla come una seconda madre. Fabrizio Corona è tornato a parlare sui social e lo ha fatto nuovamente per una situazione molto delicata: nelle scorse ore, infatti, è venuta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021)è tornato a sfogarsi sui social per esprimere tutto il suo dolore dopo la notizia della morte di Severina Panarello, responsabile dell’Uepe di Milano, con cui l’ex re dei paparazzi aveva un fortissimo legame d’affetto, tanto da definirla come unamadre.è tornato a parlare sui social e lo ha fatto nuovamente per una situazione molto delicata: nelle scorse ore, infatti, è venuta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

parklaus : Ecco un'altro che tira per la giacca la Costituzione. Costituzione??Legge??Reati=rispetto sentenze. Meno arroganza,… - infoitinterno : “Le ho voluto bene come una madre” Fabrizio Corona piange la grave perdita - infoitinterno : Fabrizio Corona, lacrime per la morte di Severina Panarello: «Come ora faccio senza di lei? Le ho voluto bene come… - infoitinterno : Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Ho un vuoto enorme” - infoitinterno : Fabrizio Corona, il lutto e il dramma: 'Come faccio ora senza di te?'. Morta a 58 anni la sua 'seconda madre' -