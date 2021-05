Emma Marrone ricorda Franco Battiato a Verissimo, l’omaggio al Maestro: “Un uomo quasi sovrannaturale” (Di sabato 22 maggio 2021) Emma ricorda il grande Franco Battiato in video-collegamento con Verissimo. Il cantante, simbolo di genialità e talento, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti, a cominciare dai suoi colleghi che non smettono di dedicargli messaggi di stima e d’affetto. Oggi pomeriggio è Emma Marrone ad omaggiarlo con parole di profonda ammirazione: Franco Battiato omaggiato a Verissimo Franco Battiato, a distanza di pochi giorni dalla dolorosa scomparsa, viene ricordato a Verissimo nel corso di un’intervista ad una delle ospiti di oggi pomeriggio: Emma Marrone. L’artista siciliano ha rappresentato una delle pietre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021)il grandein video-collegamento con. Il cantante, simbolo di genialità e talento, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti, a cominciare dai suoi colleghi che non smettono di dedicargli messaggi di stima e d’affetto. Oggi pomeriggio èad omaggiarlo con parole di profonda ammirazione:omaggiato a, a distanza di pochi giorni dalla dolorosa scomparsa, vieneto anel corso di un’intervista ad una delle ospiti di oggi pomeriggio:. L’artista siciliano ha rappresentato una delle pietre ...

