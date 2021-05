Covid Lombardia, oggi 828 contagi e 13 morti (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 828 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I dimessi o guariti sono stati 1.620 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 226, Varese a 108, Brescia e Bergamo, entrambe con 77 nuovi contagi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 828 i nuovida Coronavirus insecondo il bollettino di, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13. I dimessi o guariti sono stati 1.620 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 226, Varese a 108, Brescia e Bergamo, entrambe con 77 nuovi. L'articolo proviene da Italia Sera.

