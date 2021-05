Calcio | Semplici ' Mi auguro di restare a Cagliari'

(Di sabato 22 maggio 2021) "Abbiamo portato le nostre idee e mentalità".- "Se resto? Io me lo, penso non ci siano problematiche ma come è giusto che sia la settimana prossima ci incontreremo e definiremo il mio ...

...date per spacciate e con già le valigie pronte per traslocare nel secondo livello del nostro,... grandissima impresa portata a termine anche e soprattutto per merito die Ballardini , ...'Ci sono stati momenti di calo come nelle ultime due partite, ma io ho adattato le mie idee a questo gruppo seguendo pochiprincipi per far capire loro che le capacità che avevano erano ...Cragno 6,5: Incolpevole sul pregevole colpo sotto di Shomurodov, strapitoso sulla conclusione all’angolino di Kallon. Si conferma un ottimo portiere, punto fermo dei rossoblù anche per l’anno prossimo ...Vittoria di misura, il Genoa batte il Cagliari alla Sardegna Arena per uno a zero al termine di un match tutt'altro che esaltante. Il gol al ...