Calcio | Conte ' Alzare trofeo scudetto con una buona prestazione'

Advertising

sportmediaset : L'incontro tra Conte e Zhang rimandato a dopo l'Udinese. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Oaktree può chiudere giovedì: #Zhang, 250 milioni poi vede #Conte #SerieA #Inter - sportli26181512 : #Inter, Conte: 'Pronto ad alzare lo Scudetto ': Il tecnico nerazzurro prima dell'Udinese: 'Abbiamo fatto qualcosa d… - mr_kubra : RT @sportface2016: #InterUdinese Le parole di #Conte alla vigilia del match di San Siro - Fantacalcio : Inter-Udinese: la conferenza di Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Conte

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio, alla vigilia dell'ultimo match di campionato al '... Il tifoso è molto importante per il, ci auguriamo quanto prima di riaverli al nostro fianco".A parlare alla tv di casa ha preso l'abitudine. Da tre partitediserta la conferenza con i cronisti rilasciando dichiarazioni solo a Inter.tv. Una strategia precisa: parlerà solo dopo l'incontro con la proprietà, che dovrebbe esserci tra lunedì e martedì. ...Ultima conferenza stampa della stagione per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro si è presentato così ai microfoni di Inter TV in vista della sfida di domani contro ...Conte, alla vigilia di Inter-Udinese di Serie A, presenta l'appuntamento in sala stampa rispondendo alle domande: ecco le sue dichiarazioni.