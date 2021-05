ATP Lione 2021: Cameron Norrie supera agevolmente Karen Khachanov e vola in finale (Di sabato 22 maggio 2021) Cameron Norrie ha vinto senza alcun problema la seconda semifinale dell’ATP di Lione 2021 eliminando Karen Khachanov e staccando il pass per l’ultimo atto della manifestazione. Il britannico si è imposto con un doppio 6-1 che non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Pronti via e il britannico è già avanti 5-0 con due break in proprio favore. Norrie, infatti, è bravissimo a sfruttare la seconda palla break nel secondo game e a portare a casa anche il quarto ai vantaggi. La superiorità del numero 49 del mondo è abbastanza netta tanto che Khachanov non riesce a dare ritmo al suo gioco e finisce per cedere in 33 minuti col punteggio di 6-1. Il leitmotiv del match non cambia nel secondo set. Il russo riesce a tenere il servizio ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)ha vinto senza alcun problema la seconda semidell’ATP dieliminandoe staccando il pass per l’ultimo atto della manifestazione. Il britannico si è imposto con un doppio 6-1 che non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Pronti via e il britannico è già avanti 5-0 con due break in proprio favore., infatti, è bravissimo a sfruttare la seconda palla break nel secondo game e a portare a casa anche il quarto ai vantaggi. La superiorità del numero 49 del mondo è abbastanza netta tanto chenon riesce a dare ritmo al suo gioco e finisce per cedere in 33 minuti col punteggio di 6-1. Il leitmotiv del match non cambia nel secondo set. Il russo riesce a tenere il servizio ...

