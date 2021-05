Yara Gambirasio | oggi la giovane avrebbe compiuto 24 anni

(Di venerdì 21 maggio 2021), la tredicenne assassinata nel 201024. Per il suo delitto è stato condannato all’ergastolo il muratore Bossetti, che chiede la revisioneera nata il 21 maggio 1997. Scomparve il 26 novembre del 2010 mentre si stava recando in palestra a Brembate di Sopra. Il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. Quando è stata assassinata aveva 13. Per il suo dilettodopo, nel 2018, è stato condannato all’ergastolo il muratore Massimo Bossetti. Sono trascorsi molti, ma il caso diè lontano dalla parola fine. Lo scorso 19 maggio durante un’udienza a porte chiuse, Massimo Bossetti davanti ai ...

... accettare o meno la richiesta di Massimo Bossetti di poter accedere ai reperti che lo hanno fatto condannare per l'omicidio di. Gli avvocati di Massimo Bossetti hanno richiesto di ...... di analizzare numerosi reperti in vista di una eventuale richiesta di revisione della sentenza che condannò Bossetti in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne. ...Yara Gambirasio oggi avrebbe compiuto 24 anni. Nata il 21 maggio 1997, la giovane atleta scomparve il 26 novembre del 2010 mentre stava andando in palestra, a Brembate di Sopra, e venne ...Yara Bossetti: nuovo atto della mai davvero chiusa vicenda relativa all’omicidio della Bergamo. Nel pomeriggio di ieri 19 maggio, ha avuto luogo l’udienza in corte di Assise a Bergamo per decidere sul ...