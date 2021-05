Vuelta a Andalucia 2021, Andre Greipel batte tutti in volata e conquista la quarta tappa (Di venerdì 21 maggio 2021) Andre Greipel trionfa in volata nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia. Il velocista della Israel Start-Up Nation si è imposto sul traguardo di Cullar Vega con uno sprint regale battendo il colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il migliore degli azzurri è stato Alexander Konychev (Team BikeExchange) che ha chiuso in nona posizione. La fuga di giornata è stata animata da Benjamin Perry (Astana – Premier Tech), Luis Ángel Maté (Euskaltel Euskadi), Robbe Ghys e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Jordi López (Equipo Kern Pharma), Isaac Cantón e Ander Okamika (Burgos-BH) che però sono riusciti a conquistare un vantaggio massimo di 2’15”. Il plotone guidato da Israel Start-Up ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)trionfa innelladella. Il velocista della Israel Start-Up Nation si è imposto sul traguardo di Cullar Vega con uno sprint regalendo il colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il migliore degli azzurri è stato Alexander Konychev (Team BikeExchange) che ha chiuso in nona posizione. La fuga di giornata è stata animata da Benjamin Perry (Astana – Premier Tech), Luis Ángel Maté (Euskaltel Euskadi), Robbe Ghys e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Jordi López (Equipo Kern Pharma), Isaac Cantón e Ander Okamika (Burgos-BH) che però sono riusciti are un vantaggio massimo di 2’15”. Il plotone guidato da Israel Start-Up ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Andalucia Vuelta a Andalucía, protesta dei corridori per i troppi rischi: partenza ritardata Troppi rischi, i corridori ritardano di qualche minuto la partenza della quarta tappa della Vuelta a Andalucía . Una presa di posizione figlia del percorso della frazione di ieri, giovedì 20 maggio, caratterizzato, secondo gli atleti, da discese sterrate e grandi buche che ne avrebbero messo ...

Assolo di López alla Vuelta a Andalucía: vince la terza tappa e si prende la maglia Lopez, vincitore della Milano - Torino 2016, di una tappa al Tour de France e due alla Vuelta, nell'arrivo in salita ha preceduto di 2' il neerlandese Antwan Tolhoek ( Jumbo - Visma ) e di 6' il ...

Presentazione Percorso e Favoriti Vuelta a Andalucia 2021 SpazioCiclismo La stoccata del gorilla: Greipel vince la quarta tappa della Vuelta a Andalucía. Nono Konychev La stoccata del gorilla. Il tedesco André Greipel domina la volata e vince la quarta tappa della Vuelta a Andalucía, 182,9 km da Baza a Cúllar Vega. Per il 38enne della Israel Start-Up Nation è il sec ...

Vuelta a Andalucía, protesta dei corridori per i troppi rischi: partenza ritardata Troppi rischi, i corridori ritardano di qualche minuto la partenza della quarta tappa della Vuelta a Andalucía. Una presa di posizione figlia del percorso della frazione di ieri, giovedì 20 maggio, ca ...

