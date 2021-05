Uomini e donne, dopo la scelta il corteggiatore ‘ritratta’: “Logorroica” (Di venerdì 21 maggio 2021) In questo periodo stanno andando in onda le scelte del programma “Uomini e donne”, durante le puntate pomeridiane in onda su Canale 5, una coppia che si è scelta da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 21 maggio 2021) In questo periodo stanno andando in onda le scelte del programma “”, durante le puntate pomeridiane in onda su Canale 5, una coppia che si èda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - biorchvd : RT @sleepyndrunk: l'unica cosa che ho da dire è: perché non ve la prendete con gli uomini invece che con le donne vittime? - claranovae : @plantmomgem vorrei capire il motivo per cui continuano ad andare contro le donne con tutta st'aggressività invece… -