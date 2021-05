Un posto al sole, parla l'interprete di Lara: 'Verrà fuori la sua umanità' (Di venerdì 21 maggio 2021) Da diversi mesi nella soap italiana Un posto al sole c'è un nuovo personaggio: Lara Martinelli. Da quando quest'ultima è entrata in scena, ha sparigliato un po' le carte ai Cantieri ed ha anche 'manomesso' la vita di Roberto Ferri. L'attrice, intervistata su Visto, ci ha tenuto a mettere in chiaro una cosa: che non è la sostituta di Marina Giordano! All'interno della medesima intervista, l'interprete di Lara ha rilasciato dei dettagli inerenti il suo personaggio di UPAS ed ha parlato anche della sua carriera lavorativa. Chiara Conti di Un posto al sole e la tv di una volta Chiara Conti, questo è il nome dell'attrice che ormai da mesi indossa i panni di Lara Martinelli. Prima di diventare la dark lady di Un posto al ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Da diversi mesi nella soap italiana Unalc'è un nuovo personaggio:Martinelli. Da quando quest'ultima è entrata in scena, ha sparigliato un po' le carte ai Cantieri ed ha anche 'manomesso' la vita di Roberto Ferri. L'attrice, intervistata su Visto, ci ha tenuto a mettere in chiaro una cosa: che non è la sostituta di Marina Giordano! All'interno della medesima intervista, l'diha rilasciato dei dettagli inerenti il suo personaggio di UPAS ed hato anche della sua carriera lavorativa. Chiara Conti di Unale la tv di una volta Chiara Conti, questo è il nome dell'attrice che ormai da mesi indossa i panni diMartinelli. Prima di diventare la dark lady di Unal ...

