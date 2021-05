Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 14:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio scende ancora le reti nazionali e arriva 078 rispetto allo 0 86 della scorsa settimana ed è sotto il valore 1 anche nel limite superiore in discesa anche l’incidenza nei dati del monitoraggio settimanali sull’andamento covid nessuna regione sopra la soglia critica per le terapie Intensive qui Tasso disoccupazione scende al 19% sotto la soglia creare mediche tutte le regioni classificate a rischio basso mentre riporta un’allerta solo la provincia di Bolzano il ministro della Salute speranza oggi Italia soprattutto in area gialla avanti su questa strada con fiducia prudenza e gradualità cessate il fuoco dopo 11 giorni di guerra tra Israele e hamas e con la mediazione di Gitto e Nazioni Unite la tregua regge l’esercito piano Rimuovi quasi tutte le restrizioni movimenti del paese ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio scende ancora le reti nazionali e arriva 078 rispetto allo 0 86 della scorsa settimana ed è sotto il valore 1 anche nel limite superiore in discesa anche l’incidenza nei dati del monitoraggio settimanali sull’andamento covid nessuna regione sopra la soglia critica per le terapie Intensive qui Tasso disoccupazione scende al 19% sotto la soglia creare mediche tutte le regioni classificate a rischio basso mentre riporta un’allerta solo la provincia di Bolzano il ministro della Salute speranza oggi Italia soprattutto in area gialla avanti su questa strada con fiducia prudenza e gradualità cessate il fuoco dopo 11 giorni di guerra tra Israele e hamas e con la mediazione di Gitto e Nazioni Unite la tregua regge l’esercito piano Rimuovi quasi tutte le restrizioni movimenti del paese ...

