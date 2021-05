Tutela di ambiente e animali in Costituzione, primo via libera dal Senato: cosa cambia e perché è importante (Di venerdì 21 maggio 2021) Riconoscere la Tutela di animali e ambiente nella Costituzione: è arrivato il primo via libera da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato alla proposta di modifica della nostra Carta. Il cambiamento, che riguarda in particolare l’articolo 9, ha visto l’accordo delle varie forze politiche, arrivate ad un punto di sintesi sul testo del disegno di legge. La palla dovrà ora passare alle Camere per l’approvazione definitiva. animali e ambiente nella Costituzione L’articolo 9 della Costituzione si occupa di Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico della nazione. Negli ultimi anni la questione ambientale e i diritti degli animali ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Riconoscere ladinella: è arrivato ilviada parte della Commissione Affari costituzionali delalla proposta di modifica della nostra Carta. Ilmento, che riguarda in particolare l’articolo 9, ha visto l’accordo delle varie forze politiche, arrivate ad un punto di sintesi sul testo del disegno di legge. La palla dovrà ora passare alle Camere per l’approvazione definitiva.nellaL’articolo 9 dellasi occupa dire il paesaggio e il patrimonio storico della nazione. Negli ultimi anni la questione ambientale e i diritti degli...

Advertising

M5S_Europa : La Giornata Mondiale delle #Api riguarda tutti. Se scomparissero a farne le spese sarebbe l'#ambiente, ma anche il… - EnricoLetta : Primo voto oggi per far entrare in Costituzione tutela dell’ #ambiente e #svilupposostenibile. Un grande risultato.… - DaniloToninelli : Approvata in commissione la proposta del #M5S per inserire la tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione.… - MarekNapoli : RT @mvbrambilla: L'inserimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e di tutte le specie animali nella nostra c… - danielarom12570 : RT @mvbrambilla: L'inserimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e di tutte le specie animali nella nostra c… -