Traffico Roma del 21-05-2021 ore 12 | 30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti per Traffico intenso sul Raccordo Anulare tra l'uscita per la diramazione Roma sud e la via Ardeatina nelle due direzioni Traffico in coda per un incidente in via Anastasio II all'altezza dell'incrocio con Viale Degli Ammiragli un incidente anche sulla via Pontina in colonna il Traffico tra Castel di Decima Castel Romano indirizzo di Pomezia per lavori di potatura su Corso Trieste divieto di transito fino alle 16:30 di oggi tra piazza Annibaliano e Piazza Istria nelle due direzioni deviazioni ...

