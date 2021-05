Terremoto Inter | chi può andare via subito

(Di venerdì 21 maggio 2021) Antonio Conte vuole che venga confermata la spina dorsale della squadra con la dirigenza dell'che sta lavorando per alcune cessioni per risparmiare sul monte ingaggi e per far respirare le casse societarie

ilGiornale.it

La situazione Ashley Young, Daniele Padelli, Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio sono in scadenza e in uscita: soprattutto i primi due che lasceranno certamente l'. Discorso a parte per il ...Emergono ulteriori indiscrezioni sullo scandalo che si sta abbattendo sulla classe arbitrale. Presunti alterati rimborsi spese che hanno fatto scattare l'indagine della Figc e che potrebbero ...Antonio Conte vuole che venga confermata la spina dorsale della squadra con la dirigenza dell'Inter che sta lavorando per alcune cessioni per risparmiare sul monte ingaggi e per far respirare le casse ...È vero, dobbiamo cambiare strada su digitale, green e salute e realizzare le riforme che attendiamo da decenni; ma dobbiamo anche cambiare pelle.