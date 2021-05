Tempesta d'amore, anticipazioni 21 maggio: una triste scoperta (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempesta d'amore continuerà a soffermarsi sulla guerra tra Christoph e Ariane, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 21 maggio. In particolare, l'albergatore rifletterà sulla questione della macchina della verità a cui si è sottoposta Ariane e si renderà conto che la donna ha corrotto il tecnico che ha effettuato il test e deciderà di approfondire la questione. Intanto, la dark lady dovrà fronteggiare anche le richieste di Erik che si è convinto che lei abbia truccato la prima partita del torneo di polo e ha chiesto alla Kalenberg di restituirle i soldi che ha puntato su Tim. Quest'ultimo dovrà sostenere un colloquio con un importante allenatore che vorrebbe portarlo con sé in Inghilterra a giocare in un club famoso. Il ragazzo, però, sarà poco propenso a partire in quanto ha promesso a Franzi che il loro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021)d'continuerà a soffermarsi sulla guerra tra Christoph e Ariane, come rivelano ledi oggi, venerdì 21. In particolare, l'albergatore rifletterà sulla questione della macchina della verità a cui si è sottoposta Ariane e si renderà conto che la donna ha corrotto il tecnico che ha effettuato il test e deciderà di approfondire la questione. Intanto, la dark lady dovrà fronteggiare anche le richieste di Erik che si è convinto che lei abbia truccato la prima partita del torneo di polo e ha chiesto alla Kalenberg di restituirle i soldi che ha puntato su Tim. Quest'ultimo dovrà sostenere un colloquio con un importante allenatore che vorrebbe portarlo con sé in Inghilterra a giocare in un club famoso. Il ragazzo, però, sarà poco propenso a partire in quanto ha promesso a Franzi che il loro ...

