Pd, la dem Moretti: “Minacciata di essere sfregiata” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti Minacciata di essere sfregiata, “magari con dell’acido in faccia”, da un hater. E’ quanto denuncia la stessa dem in un lungo post su Facebook. “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio'”, scrive l’eurodeputata. “A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro donne ed in particolare contro quelle che si espongono di più – prosegue Moretti -. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) L’eurodeputata del Pd Alessandradi, “magari con dell’acido in faccia”, da un hater. E’ quanto denuncia la stessa dem in un lungo post su Facebook. “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio'”, scrive l’eurodeputata. “A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro donne ed in particolare contro quelle che si espongono di più – prosegue-. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce ...

