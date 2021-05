Operazione Panamera | accolti i ricorsi di Domenico e Francesco Gioffrè | accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed armi

(Di venerdì 21 maggio 2021): dopo l’esclusione del reato associativo cade in Cassazione anche l’aggravante mafiosa e l’ai danni di Ivan Cozza La seconda sezione della Corte di Cassazione, nell’ambito dell’condotta dalla Distrettuale Antimafia di Torino, ha accolto idididaled. I due giovani, difesi dagli avvocati Antonino Napoli e Giuseppe Germanò del foro di Palmi, trasferitisi da Amato di Taurianova a Chivasso, in provincia di Torino, e legati da vincoli di parentela con idi Seminara, ...

