Operazione "CASANOVA": Arrestate due persone per riciclaggio e truffe informatiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Operazione "CASANOVA": Arrestate due persone per riciclaggio da truffe informatiche a Torino e dintorni. La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese neiconfronti di 2 soggetti indagati per riciclaggio dei proventi da truffe informatiche.L'attività, diretta dalla locale Procura

