Netflix, giugno è il mese delle grandi novità: utenti in trepidazione (Di venerdì 21 maggio 2021) Netflix si prepara al mese di giugno, che presenterà grandissime novità. Gli utenti aspettano con trepidazione tre serie da urlo: scopriamo quali sono. Il mese di maggio è stato di grande stallo per Netflix, che non ha apportato grandi modifiche all’immenso catalogo già esistente, ma a giugno saranno tantissime le novità. Infatti gli abbonati alla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021)si prepara aldi, che presenteràssime. Gliaspettano contre serie da urlo: scopriamo quali sono. Ildi maggio è stato di grande stallo per, che non ha apportatomodifiche all’immenso catalogo già esistente, ma asaranno tantissime le. Infatti gli abbonati alla L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chammi91 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Ruroni Kenshin: The Final dal 18 giugno su Netflix anche in Italia - tomanpoindexter : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Ruroni Kenshin: The Final dal 18 giugno su Netflix anche in Italia - ShenGiusah : Ruroni Kenshin: The Final dal 18 giugno su Netflix anche in Italia - Song_kang94 : Ne approfitto anche per dire che le riprese di Nevertheless stanno continuando, il supporto dei fan è incredibile ?… - Daniela_Caruso : #Netflix, uscite giugno 2021: i film e le serie TV da vedere -