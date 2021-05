Matteo, mamma, papà e sorella: le inchieste sui Renzi tra Fondazione Open, coop e Consip (Di venerdì 21 maggio 2021) Ieri, 20 maggio, è uscita la notizia che i genitori di Matteo Renzi, il signor Tiziano e la signora Laura Bovoli, ma anche la sorella del senatore, Matilde, sono stati rinviati a giudizio per presunti reati fiscali nella gestione della società di famiglia Eventi6 Srl. Tommaso Rodano su Il Fatto Quotidiano ha messo in fila gli eventi e le inchieste ponendo l’accento su come la “saga giudiziaria” dei Renzi ora riguardi sostanzialmente tutta la famiglia. Scrive Rodano: “Se l’ultima imputazione riguarda la Eventi6, appena due mesi fa, mamma e babbo Renzi erano stati rinviati a giudizio (sempre a Firenze) in un’inchiesta parallela per bancarotta di altre tre cooperative amministrate di fatto, secondo l’impostazione dei pm, dai coniugi rignanesi”.



