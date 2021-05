Ludovico Tersigni: Da bambino avevo il complesso dei dentoni (Di venerdì 21 maggio 2021) Ludovico Tersigni: «Dal web a X Factor, ho vinto i miei complessi» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Barbara Berti. «Da bambino avevo i “dentoni”, avevo paura a sorridere, ma il teatro mi ha aiutato a sbloccarmi». Parola di Ludovico Tersigni, l’attore romano 25enne, che debutta da conduttore nella prossima edizione di X Factor, lo show di Sky e prodotto da Fremantle, atteso a settembre sui canali Sky e sulla piattaforma Now. Il volto nuovo e giovane, molto conosciuto dagli adolescenti per via dei suoi ruoli in due serie di successo come Skam Italia e Summertime (dal 3 luglio la seconda stagione su Netflix) prende il posto di Alessandro Cattelan, 41 anni, che dopo 10 edizioni lascia il timone del talent musicale per dedicarsi a un suo show su ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 maggio 2021): «Dal web a X Factor, ho vinto i miei complessi» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Barbara Berti. «Dai “”,paura a sorridere, ma il teatro mi ha aiutato a sbloccarmi». Parola di, l’attore romano 25enne, che debutta da conduttore nella prossima edizione di X Factor, lo show di Sky e prodotto da Fremantle, atteso a settembre sui canali Sky e sulla piattaforma Now. Il volto nuovo e giovane, molto conosciuto dagli adolescenti per via dei suoi ruoli in due serie di successo come Skam Italia e Summertime (dal 3 luglio la seconda stagione su Netflix) prende il posto di Alessandro Cattelan, 41 anni, che dopo 10 edizioni lascia il timone del talent musicale per dedicarsi a un suo show su ...

