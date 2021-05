La natura mi fa orrore per la sua violenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli uomini mi hanno fatto sempre orrore: per la loro violenza. Gli animali da tanto tempo mi fanno orrore: per la loro violenza. Adesso anche le piante mi fanno orrore: sempre per la loro violenza. Perfino nel regno vegetale si è vittime o carnefici. Passeggiando per la verde collina veneta insieme all’amico R., in un paesaggio all’apparenza ameno, bucolico, zanzottiano, noto che molte querce sono strangolate dalle edere, piante parassite che stringono i tronchi, appesantiscono i rami e sottraggono luce vitale all’ospite. Poi R. mi mostra i rovi infestanti, difficilissimi da estirpare, che soffocano i giovani alberelli impedendo la formazione del bosco. Ovunque mi volti vedo lotta, sopraffazione, agonia. La natura, a guardarla con attenzione, è spaventosa. Molto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli uomini mi hanno fatto sempre: per la loro. Gli animali da tanto tempo mi fanno: per la loro. Adesso anche le piante mi fanno: sempre per la loro. Perfino nel regno vegetale si è vittime o carnefici. Passeggiando per la verde collina veneta insieme all’amico R., in un paesaggio all’apparenza ameno, bucolico, zanzottiano, noto che molte querce sono strangolate dalle edere, piante parassite che stringono i tronchi, appesantiscono i rami e sottraggono luce vitale all’ospite. Poi R. mi mostra i rovi infestanti, difficilissimi da estirpare, che soffocano i giovani alberelli impedendo la formazione del bosco. Ovunque mi volti vedo lotta, sopraffazione, agonia. La, a guardarla con attenzione, è spaventosa. Molto ...

Advertising

hailpam : @alde68 Un delirio. Ormai, si è davanti al festival dell’orrore. Non è manco più una questione di stile, è proprio… - CanesiCarlo : Ecco dove sbaglia prima di tutto il ddlzan. 'Non sentirsi bene con il proprio corpo non è una malattia'. Bene prima… - Grace1818Grace : RT @Mariate48641882: MA per avere del latte è proprio necessario fare quest'orrore? O è sempre il fatto della troppa industrializzazione? D… - claudiorecchia : @matteosalvinimi Questa copertina fa orrore. La libertà di amarsi, battaglia sacrosanta, non dovrebbe essere la bat… - Mariate48641882 : MA per avere del latte è proprio necessario fare quest'orrore? O è sempre il fatto della troppa industrializzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : natura orrore Battiato: 'La voce del padrone' e la rivoluzione del pop Una società ancora infestata da "idioti dell'orrore" e "programmi demenziali con tribune elettorali"... che rappresenta un inno all'umana passione, la natura che fa di noi persone meno mediocri. È una ...

#PremioBg21 - 'Nel nome del diavolo' di Lorenzo Alunni ...distanza di sicurezza che ci protegga dalle implicazioni emotive che la vista diretta dell'orrore ...un ruolo tanto più importante nel meccanismo dell'intreccio proprio in virtù di questa sua natura ...

La natura mi fa orrore per la sua violenza Il Foglio La natura mi fa orrore per la sua violenza Edera parassita che stritola i tronchi e sottrae luce vitale. Rovi infestanti che soffocano giovani alberi. Persino nel regno vegetale vige la sopraffazione più brutale. Alla Natura preferisco la Cult ...

Lies of P: un orrore gotico in cui Pinocchio incontra Bloodborne Ispirata alla fiaba di Collodi, l'opera sudcoreana accoglie l'eredità di Bloodborne ma si prefigge di fare qualcosa di diverso.

Una società ancora infestata da "idioti dell'" e "programmi demenziali con tribune elettorali"... che rappresenta un inno all'umana passione, lache fa di noi persone meno mediocri. È una ......distanza di sicurezza che ci protegga dalle implicazioni emotive che la vista diretta dell'...un ruolo tanto più importante nel meccanismo dell'intreccio proprio in virtù di questa sua...Edera parassita che stritola i tronchi e sottrae luce vitale. Rovi infestanti che soffocano giovani alberi. Persino nel regno vegetale vige la sopraffazione più brutale. Alla Natura preferisco la Cult ...Ispirata alla fiaba di Collodi, l'opera sudcoreana accoglie l'eredità di Bloodborne ma si prefigge di fare qualcosa di diverso.