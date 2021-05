Juve, Buffon tentato dal Monza. Futuro in bilico per Chiellini: le ultime (Di venerdì 21 maggio 2021) Rimane in bilico il Futuro di Giorgio Chiellini alla Juve mentre Gigi Buffon è tentato dal Monza: le ultime Come riporta La Gazzetta dello Sport ieri si è tenuto un incontro interlocutorio tra Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli. Si è toccato l’argomento Futuro ma non si è presa una decisione, anche se il rapporto tra i due è molto schietto. Giorgio si sente un giocatore, non pensa ancora al ritiro e ad un ruolo da dirigente. Vuole andare avanti un anno alla Juve o altrove. Non in Italia, più facile in MLS. Ad Agnelli ha confidato i suoi pensieri, consapevole che più passano gli anni meno partite potrà giocare. Dipende anche dal destino di Pirlo, ma al momento l’addio del difensore sembra lo scenario ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Rimane inildi Giorgioallamentre Gigidal: leCome riporta La Gazzetta dello Sport ieri si è tenuto un incontro interlocutorio tra Giorgioe Andrea Agnelli. Si è toccato l’argomentoma non si è presa una decisione, anche se il rapporto tra i due è molto schietto. Giorgio si sente un giocatore, non pensa ancora al ritiro e ad un ruolo da dirigente. Vuole andare avanti un anno allao altrove. Non in Italia, più facile in MLS. Ad Agnelli ha confidato i suoi pensieri, consapevole che più passano gli anni meno partite potrà giocare. Dipende anche dal destino di Pirlo, ma al momento l’addio del difensore sembra lo scenario ...

