"I morti per Covid sono almeno il triplo"

L'Oms sui decessi per Covid: "I numeri sono sottostimati. Ci aspettiamo il doppio o il triplo dei dati ufficiali". GINEVRA (SVIZZERA) – L'Oms è ritornato a parlare dei decessi per Covid e ipotizzare numeri sottostimati. "Il dato di persone che hanno perso la vita direttamente o indirettamente a causa del coronavirus è almeno il doppio o il triplo di quello ufficiale", ha detto Samira Asma, vicedirettore dell'Oms, riportato dall'Ansa. Una previsione che sembra essere confermata anche dagli altri esperti. A pesare sui dati dei decessi il ritardo nei primi mesi della pandemia e la difficoltà dei Paesi più poveri nell'individuare il coronavirus. Per questo dall'Oms l'invito ad accelerare sui vaccini e consentire di iniziare a mettere la parola fine a questa pandemia.

