Dl Sostegni, contributi a fondo perduto Partite IVA: novità e aliquote (Di venerdì 21 maggio 2021) “E’ un decreto diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre ma non lascia indietro nessuno“. Con queste parole il Presidente del Consiglio Draghi ieri pomeriggio ha illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni Bis. In arrivo, dunque, una nuova tornata di aiuti a sostegno dell’economia da circa 40 miliardi. Due, in particolare, le novità come evidenziato dal Premier. Al criterio del fatturato si aggiunge, infatti, quello dell’utile “più giusto – ha spiegato Draghi – ma per accertare il quale occorre più tempo”. La platea dei beneficiari viene ampliata ad ulteriori 370 mila titolari di nuove Partite IVA. Ci si muove su tre direttrici: – Replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “Sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) “E’ un decreto diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre ma non lascia indietro nessuno“. Con queste parole il Presidente del Consiglio Draghi ieri pomeriggio ha illustrato in conferenza stampa il DecretoBis. In arrivo, dunque, una nuova tornata di aiuti a sostegno dell’economia da circa 40 miliardi. Due, in particolare, lecome evidenziato dal Premier. Al criterio del fatturato si aggiunge, infatti, quello dell’utile “più giusto – ha spiegato Draghi – ma per accertare il quale occorre più tempo”. La platea dei beneficiari viene ampliata ad ulteriori 370 mila titolari di nuoveIVA. Ci si muove su tre direttrici: – Replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “”, con un contributo aper le ...

cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: FONDO PERDUTO #fondoperduto per le #PartiteIVA. Via libera al #decretosostegnibis che ha varato i nuovi #contributi ec… - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto, accredito veloce e poi saldo: il DL Sostegni bis “accontenta” i lettori - FASIbiz : #PartiteIVA e #professionisti: nel #decretoSostegnibis #contributi e reddito di ultima istanza - InfoFiscale : Contributi a fondo perduto, accredito veloce e poi saldo: il DL Sostegni bis “accontenta” i lettori - CNAVenetOvest : #21maggio Approvato il #decretosostegnibis: due canali per il contributo a fondo perduto, e nuova modalità di calco… -